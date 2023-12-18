Оставил голую в лифте: житель Набережных Челнов жестоко расправился с женщиной

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и уже заключили под стражу.
Инцидент произошел летом 2023 года. По версии следствия, 47-летний обвиняемый познакомился на улице с 36-летней женщиной и пригласил ее переночевать у себя на съемной квартире по улице Хасана Туфана. Во время распития алкоголя они поссорились. Мужчина избил новую знакомую, а также уронил на пол.
Спустя время челнинец обнаружил, что женщина скончалась. Тогда он вытащил ее тело из квартиры, оставил в лифте и скрылся. Позже тело обнаженной и избитой женщины нашли рабочие.