18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно фура вылетела на тротуар. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел утром в областном центре на пр. Клецкова. Как рассказали в ГАИ, мужчина 1994 года рождения ехал со стороны ул. Славинского. Он двигался в левой полосе. По словам водителя большегруза, в котором были строительные материалы, перед ним начал перестраиваться другой грузовик и во избежание столкновения мужчина начал уходить вправо. В результате чего съехал на тротуар.
В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.