В Гродно фура вылетела на тротуар

Инцидент произошел утром в областном центре на пр. Клецкова. Как рассказали в ГАИ, мужчина 1994 года рождения ехал со стороны ул. Славинского. Он двигался в левой полосе. По словам водителя большегруза, в котором были строительные материалы, перед ним начал перестраиваться другой грузовик и во избежание столкновения мужчина начал уходить вправо. В результате чего съехал на тротуар.