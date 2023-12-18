Проклятие «Ворот города» в Кишиневе: В пожаре в одном из самых высоких домов столицы погиб человек

Пожар произошел в квартире по адресу пр. Дачия, 50 в Кишиневе, в одном из домов комплекса «Ворота города», в результате чего погиб один человек. О случившемся стало известно в 14:30.
Пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу сообщила для IPN, что из квартиры на 17-м этаже 24-этажного дома был замечен дым, на устранение которого были направлены семь бригад спасателей и пожарных. В квартире пожарные обнаружили тело мужчины.
Был эвакуирован человек с балкона соседней квартиры, который рисковал отравиться продуктами горения. Спасатели проверили и верхние этажи, чтобы избежать риска отравления других жильцов.
Сотрудникам ГИЧС удалось потушить пожар за полчаса.
Пожары в этих высотках происходят нередко и, к сожалению, в них погибают люди…