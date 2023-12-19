В Приморье осудят банду из шести мошенников

В Приморье было возбуждено уголовное дело в отношении шести мошенников, которые похитили более 2,8 миллионов рублей. С февраля по ноябрь 2021 года эти шестеро жителей, действуя в составе организованной группы, размещали объявления о продаже подержанных грузовых контейнеров на различных интернет-ресурсах, хотя у них не было никаких контейнеров для продажи.



Доверчивые покупатели, откликнувшись на эти объявления, связывались с лже-продавцами, которые, чтобы придать сделке видимость законности, отправляли им поддельные договоры купли-продажи и счета-фактуры. После того, как покупатели переводили 100% предоплату, мошенники удаляли свои объявления с сайтов и переставали поддерживать связь с жертвами. Общий размер причиненного ущерба, который пострадало 22 человека, превысил 2,8 миллиона рублей.



В настоящее время денежные средства и автомобили преступников были арестованы. Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.