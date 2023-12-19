Замглавы городского управления погиб в ДТП в Алматинской области

Как пишет издание, ДТП произошло 18 декабря на автодороге «Алматы-Бишкек» недалеко от села Беріктас. Информацию об аварии журналистам подтвердили в ДП Алматинской области.
По информации издания, водитель автомашины Lexus Максат Абдукадиров, съезжая на объездную дорогу, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовой машиной VOLVO FN, которая выезжала с объездной дороги.
Максат Абдукадиров скончался на месте. Еще четыре человека, в том числе два ребенка пяти и двух лет, доставлены в больницу. О состоянии водителя грузовика не сообщается.
На официальном сайте Управления развития комфортной городской среды Шымкента сообщается, что Абдукадиров занимал этот пост с января 2022 года. Согласно официальным данным, Максат Асанович окончил Региональный социально-инновационный университет.
С 2014 по 2018 год — главный специалист, позже заведующий сектором сельского хозяйства отдела сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента. С 2018 по 2020 год — руководитель отдела земледелия, водного хозяйства и технической инспекции Управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.
С 2020 по 2021 год — руководитель отдела поддержки инвестиционных проектов, переработки сельскохозяйственной продукции, кооперации и увеличения экспорта управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.
С июля по ноябрь 2022 года — руководитель отдела недропользования, озеленения, ирригации, водного и лесного хозяйства Управления развития комфортной городской среды Шымкента. С ноября 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления развития комфортной городской среды Шымкента.