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Землетрясение ощутили в Алматы

Сегодня утром сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в Алматы — эпицентр находился в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Источник: Nur.kz

Как сообщили в ДЧС, сетью сейсмических станций «СОМЭ» во вторник в 07:44 зарегистрировано землетрясение. Ощутимость подземных толчков составила 2 балла.

Эпицентр землетрясения расположен в 347 километрах на юг от Алматы на территории Китая (энергетический класс землетрясения — 12,6, магнитуда MPV — 6,0).

Отметим, что накануне в Китае произошло сильное землетрясение — магнитуда составила 6,0, по некоторым источникам — 6,2. В результате произошедшего погибли 111 человек, информацию об этом сообщили по центральному телевидению страны.

В ДЧС Алматы также огласили 10 простых шагов, которые важно выполнять при землетрясении.

Правила поведения при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен; покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Также сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан необходимые для выживания вещи.

Что должно быть в тревожном чемоданчике.

  • деньги;
  • документы;
  • аптечка первой помощи;
  • вода;
  • консервы;
  • высококалорийная еда;
  • средства личной гигиены;
  • теплая одежда;
  • плед; радиоприемник;
  • фонарик на батарейках;
  • спички;
  • свисток.