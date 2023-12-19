В Хабаровске наркосбытчик приговорен к длительному сроку лишения свободы

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации", мужчина дал признательные показания.