В Хабаровске наркосбытчик приговорен к длительному сроку лишения свободы

Весной нынешнего года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, 34-летний житель Кировского района может быть причастен к распространению наркотиков на территории краевого центра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проверки эти данные подтвердились.
Оперативники городского управления органов внутренних дел совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемого с поличным в номере гостиницы, который обвиняемый специально снял для хранения и фасовки наркотиков.
В ходе следствия установлено, что злоумышленник получал у незнакомых ему лиц посредством сети Интернет координаты местонахождения партий синтетических наркотиков. Затем он фасовал запрещенные вещества на разовые дозы и распространял при помощи так называемых закладок.
Ранее безработный подсудимый к уголовной ответственности не привлекался.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации", мужчина дал признательные показания.
На время следствия и суда он находился под домашним арестом.
Суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.