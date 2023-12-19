В Екатеринбурге мать превратила родную дочь в маугли

«В Железнодорожном районе города Екатеринбурга Следственным комитетом организована проверка сообщения о совершении противоправных действий женщиной в отношении своей малолетней дочери», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
В одной из квартир по улице Кишиневской обнаружили 13-летнюю школьницу. Девочка проживала со своей матерью. В квартире, где нашли подростка, царят антисанитарные условия. Школьница также нормально не питается и не имеет хорошей одежды.
Также выяснилось, что девочка никогда не посещала школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать.
«В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему», — добавили в ведомстве.
Ранее «ФедералПресс» писал, что бывшая супруга обвинила дьякона в истязаниях их сына.