В Краснодаре неизвестный отравил охранявшую церковный участок собаку

В Краснодаре неизвестные отравили собаку. Информация об этом появилась в социальных сетях, там ее также выявили правоохранители.
Пострадавшее животное охраняло церковный участок. В сообщении в Сети говорилось, что мужчина оставил псу отравленную еду.
После того как собака употребила ее, самочувствие пса ухудшилось. Спустя чуть больше 2 часов он скончался.
По данному факту правоохранители организовали проверку. В ее ходе стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Ранее «НК» писала, что стало известно, какими препаратами пытались отравить выпускников Армавирского авиационного училища.
По данному факту расследуется уголовное дело о теракте.