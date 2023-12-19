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В Краснодаре неизвестный отравил охранявшую церковный участок собаку

Информацию об этом проверяют правоохранители.
Источник: Новая Кубань

В Краснодаре неизвестные отравили собаку. Информация об этом появилась в социальных сетях, там ее также выявили правоохранители.

Пострадавшее животное охраняло церковный участок. В сообщении в Сети говорилось, что мужчина оставил псу отравленную еду.

После того как собака употребила ее, самочувствие пса ухудшилось. Спустя чуть больше 2 часов он скончался.

По данному факту правоохранители организовали проверку. В ее ходе стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Ранее «НК» писала, что стало известно, какими препаратами пытались отравить выпускников Армавирского авиационного училища.

По данному факту расследуется уголовное дело о теракте.