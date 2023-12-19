Племяннику Назарбаева отказали в досрочном освобождении

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Суд отказал племяннику первого президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы в условно-досрочном освобождении.
«В удовлетворении ходатайства осуждённого Кайрата Сатыбалды о замене наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы отказать».
Суд аргументировал свое решение тем, что у Сатыбалды есть нарушения, а его поведение назвали нестабильным, поэтому пока рано подавать прошение о досрочном освобождении.
Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы — сын Сатыбалды Назарбаева, погибшего в ДТП, управляющий партнер Alatau Capital Invest. Кайрат Сатыбалдыулы входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.
В разное время был замакима Астаны, первым вице-президентом КТЖ, секретарем партии «Нур Отан». Служил на руководящих офицерских должностях в органах КНБ. Известен своей религиозностью.
Его задержали при попытке вылететь в Дубай в марте 2022 года, с тех пор содержался под стражей.
О завершении досудебного расследования дела о хищениях в отношении Кайрата Сатыбалдыулы Антикоррупционная служба Казахстана сообщила 24 августа. Суд по его делу состоялся в Астане в сентябре 2022 года, его приговорили к 6 годам лишения свободы.
Кроме того, по отдельным эпизодам расследование продолжилось в 2023 году.