Мужчина держал в рабстве двоих иностранцев в Таразе

По факту трудовой эксплуатации в полицию обратились уроженцы Узбекистана в возрасте 24 и 40 лет.
«Потерпевшие в заявлении указали, что у них отобрали документы, удостоверяющие личность, и заставили работать на строительных объектах Тараза. Им удалось сбежать, но “хозяин” вымогал деньги за возврат документов», — сообщили в полиции.
Подозреваемым оказался 35-летний житель Туркестанской области. Он был задержан при получении 200 тысяч тенге из затребованных денег в размере около 500 тысяч тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 ч.3 п. 2 УК РК «Незаконное лишение свободы».