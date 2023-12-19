В Хабаровске бывшего таможенника отправили в колонию на 9 лет за взятки

Следователи установили, что в течении трех лет — с 2019-го по 2021 годы — замначальника регулярно получал от лесозаготовительной компании взятки за выпуск экспортируемой древесины без таможенного досмотра. Общая сумма взяток составила около 1,6 миллиона рублей.
От руководителя другой торговой компании он получил 15 тысяч рублей за беспрепятственное проведение таможенного контроля импортируемых продуктов и незаконное предоставление служебной информации.
Экс-таможенника приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,4 миллиона рублей. Кроме того, на протяжении четырех лет она не сможет заниматься деятельностью, связанной с таможенным оформлением и декларированием товаров.