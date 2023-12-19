В Хабаровске бывшего таможенника отправили в колонию на 9 лет за взятки

Экс-таможенника приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,4 миллиона рублей. Кроме того, на протяжении четырех лет она не сможет заниматься деятельностью, связанной с таможенным оформлением и декларированием товаров.