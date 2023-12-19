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В Хабаровске бывшего таможенника отправили в колонию на 9 лет за взятки

Суд Центрального района Хабаровска вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника Амурзетского таможенного поста. Его признали виновным в получении взяток, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи установили, что в течении трех лет — с 2019-го по 2021 годы — замначальника регулярно получал от лесозаготовительной компании взятки за выпуск экспортируемой древесины без таможенного досмотра. Общая сумма взяток составила около 1,6 миллиона рублей.

От руководителя другой торговой компании он получил 15 тысяч рублей за беспрепятственное проведение таможенного контроля импортируемых продуктов и незаконное предоставление служебной информации.

Экс-таможенника приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,4 миллиона рублей. Кроме того, на протяжении четырех лет она не сможет заниматься деятельностью, связанной с таможенным оформлением и декларированием товаров.