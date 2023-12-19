Сок с запрещенными «витаминами»: наркотики передали пациентке хабаровской больницы

Пациентка призналась, что у нее есть зависимость от запрещенных веществ. Наркотики она попросила купить и передать знакомого. Его задержали буквально через несколько часов. Это — 37-летний житель микрорайона «Большой аэродром». Он раньше уже привлекался к уголовной ответственности за содержание притона и мошенничество.