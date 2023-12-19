Сок с запрещенными «витаминами»: наркотики передали пациентке хабаровской больницы

Полицейские Хабаровска задержали подозреваемого в распространении наркотиков. За помощью к ним обратились работники местной больницы. Они рассказали, что одной из пациенток знакомые передали посылку, в которой были подозрительные предметы.
— Внутри пачки с соком находились два шприца со светло-желтой жидкостью, а также перемотанный скотч-лентой небольшой сверток. Проведенное исследование показало смесь наркотиков общей массой 0,16 грамма, что образует крупный размер, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Пациентка призналась, что у нее есть зависимость от запрещенных веществ. Наркотики она попросила купить и передать знакомого. Его задержали буквально через несколько часов. Это — 37-летний житель микрорайона «Большой аэродром». Он раньше уже привлекался к уголовной ответственности за содержание притона и мошенничество.
Мужчина рассказал, что купил наркотики через интернет и оборудовал тайник в пачке сока.