В Челябинской области следователи ищут лыжника, который ударил подростка

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке, которую проводят в Челябинской области. Глава ведомства заинтересовался сообщением о том, что в Златоусте взрослый лыжник ударил 15-летнего мальчика.
Инцидент произошел еще в ноябре, но огласку получил с запозданием. Юноши готовились на стадионе к соревнованиям. В это время мимо проезжал взрослый лыжник. Мужчина толкнул школьника, не уступившего ему дорогу, а затем развернулся и принялся выяснять отношения. После нескольких слов он размахнулся и ударил подростка в лицо кулаком.
— Следственными органами проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство), — уточнили в пресс-службе СК.