В Челябинской области следователи ищут лыжника, который ударил подростка

Инцидент произошел еще в ноябре, но огласку получил с запозданием. Юноши готовились на стадионе к соревнованиям. В это время мимо проезжал взрослый лыжник. Мужчина толкнул школьника, не уступившего ему дорогу, а затем развернулся и принялся выяснять отношения. После нескольких слов он размахнулся и ударил подростка в лицо кулаком.