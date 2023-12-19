В Воронеже опровергли фейк о раненых бойцах без сознания в госпитале Бурденко

В воронежских пабликах появилась информация, что в реанимации московского госпиталя имени Бурденко якобы лежат трое раненых бойцов СВО без сознания и нужно найти их родных. Оказалось, что это фейк.
Информацию опровергли в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область». Пост был создан украинскими ЦИПсО почти год назад для нагнетания паники. Сейчас его решили реанимировать. Сервисы распознавания телефонов ставят номеру, указанному в сообщениях, метку «мошенник».
Причем украинские дезинформаторы не удосужились даже исправить ошибку годичной давности. В сообщении указан несуществующий номер отделения реанимации в госпитале имени Бурденко.
Напомним, совсем недавно всю страну взволновала информация о том, что в Воронеже неизвестные люди дерзко расстреляли летчика с позывным «Бес». Мужчина якобы получил семь пуль, закрывая телом своих троих детей. При этом сам получил тяжелейшие ранения и попал в больницу, где за его жизнь сражаются врачи. Вскоре сам автор сообщения признался, что при более тщательном разбирательстве информация оказалась фейком.