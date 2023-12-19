В Воронеже опровергли фейк о раненых бойцах без сознания в госпитале Бурденко

Напомним, совсем недавно всю страну взволновала информация о том, что в Воронеже неизвестные люди дерзко расстреляли летчика с позывным «Бес». Мужчина якобы получил семь пуль, закрывая телом своих троих детей. При этом сам получил тяжелейшие ранения и попал в больницу, где за его жизнь сражаются врачи. Вскоре сам автор сообщения признался, что при более тщательном разбирательстве информация оказалась фейком.