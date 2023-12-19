«Снесло крышу»: снег сломал козырек на здании управления ЖКХ Воронежа

Корреспондент РИА «Воронеж» обратился в пресс-службу мэрии за комментарием. Здание, о котором идет речь, является объектом культурного наследия регионального значения «Бывшая гостиница купца Воищева», оно было построено в начале XIX века. В первой половине 1870-х годов у усадьбы появился новый собственник — купец Михаил Клочков. Он надстроил над домом и лавкой, расположенной на месте старой харчевни, второй этаж. При нем оба здания были соединены, а их фасад перестроили в едином стиле классицизма.