«Снесло крышу»: снег сломал козырек на здании управления ЖКХ Воронежа

В Воронеже упавший с крыши снег сломал козырек входной группы административного здания на улице Средне-Московской, 10. Фотографиями поврежденной конструкции поделились горожане в социальных сетях во вторник, 19 декабря.
В этом доме, в частности, расположены: городское управление ЖКХ, Контрольно-счетная палата Воронежа, управление развития предпринимательства и другие подразделения городской администрации.
— У управления ЖКХ Воронежа напрочь снесло крышу, — иронично прокомментировал случившееся автор фотографии.
Корреспондент РИА «Воронеж» обратился в пресс-службу мэрии за комментарием. Здание, о котором идет речь, является объектом культурного наследия регионального значения «Бывшая гостиница купца Воищева», оно было построено в начале XIX века. В первой половине 1870-х годов у усадьбы появился новый собственник — купец Михаил Клочков. Он надстроил над домом и лавкой, расположенной на месте старой харчевни, второй этаж. При нем оба здания были соединены, а их фасад перестроили в едином стиле классицизма.
С середины 1870-х годов домом владел купец Михаил Воищев, разбогатевший на торговле «черным товаром» (солью, керосином, дегтем и различными маслами). В здании он открыл постоялый двор. После его смерти в 1903 году гостиница перешла сначала к его наследникам, а перед революцией — к новому владельцу.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на проспекте Революции, с крыши здания Воронежского техникума строительных технологий, куча снега рухнула на защитный навес в пешеходной зоне и проломила конструкцию. По словам очевидцев произошедшего, никто не пострадал. По счастливой случайности людей в этот момент под навесом не было.