Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Фура протаранила четыре тягача и врезалась в столб в Минске

Предположительно авария произошла из-за того, что водитель отвлекся от управления автомобилем, в итоге его с травмами доставили в больницу.
Фура протаранила четыре тягача и врезалась в столб в Минске
Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Водитель большегруза Volvo не справился с управлением и врезался в столб, повредив при этом четыре тягача и прицеп, сообщили в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице в ночь на вторник.

По предварительным данным, фура ехала по Смиловичскому тракту в сторону улицы Селицкого. В какой-то момент 48-летний водитель не справился с управлением и врезался в столб, при этом повредив пять припаркованных транспортных средств.

Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Виновник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

ДТП с летальным исходом

Напомним, что в минувшее воскресенье серьезная авария произошла на автодороге Р-85 «Слоним-Высокое» — там столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

Автомобиль Mazda, за рулем которого находилась жительница Бреста, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes. В результате ДТП брестчанка скончалась на месте происшествия.