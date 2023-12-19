Фура протаранила четыре тягача и врезалась в столб в Минске

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Водитель большегруза Volvo не справился с управлением и врезался в столб, повредив при этом четыре тягача и прицеп, сообщили в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице в ночь на вторник.
По предварительным данным, фура ехала по Смиловичскому тракту в сторону улицы Селицкого. В какой-то момент 48-летний водитель не справился с управлением и врезался в столб, при этом повредив пять припаркованных транспортных средств.
Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Виновник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.
ДТП с летальным исходом
Напомним, что в минувшее воскресенье серьезная авария произошла на автодороге Р-85 «Слоним-Высокое» — там столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.
Автомобиль Mazda, за рулем которого находилась жительница Бреста, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes. В результате ДТП брестчанка скончалась на месте происшествия.