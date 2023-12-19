В Бресте преподаватель брал взятки за допуск студентов к зачету. Суд вынес приговор

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 430 УК. Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также ему придется выплатить штраф в размере 400 базовых величин — это Br14,8 тыс. Кроме того, обвиняемого на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.