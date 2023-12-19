В ходе строительства центра Ozon в Култаево произошло обрушение

По данным «Ъ-Прикамье», это произошло в ходе работ по заливке монолита здания.



Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». На одном из роликов видно, что при обрушении мог пострадать как минимум один человек. Источник, знакомый с ходом строительства, полагает, что все произошло по вине подрядчика, который будет устранять недостатки за свой счет.



О планах Ozon открыть в индустриальном парке «Култаево» стало известно осенью этого года. По данным «Ъ-Прикамье», общая площадь объекта должна составить более 117 тыс. кв. м. Центр планируется возвести в две очереди.



ОБНОВЛЕНО: Инспекция строительного надзора в курсе ситуации: «Застройщик готовит извещение об аварийной ситуации на объекте, после чего будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. По их результатам будут определены причины произошедшего».