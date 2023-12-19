Закопали тело в груде мусора: в Самарской области исчезнувшую в августе женщину нашли мертвой

В Самарской области раскрыли тайну бесследного исчезновения жительницы села Старая Рачейка. Женщина пропала в августе 2023 года. Ходили слухи, что она ушла в запой и сбежала, оставив мужа и ребенка. Однако правда оказалась куда страшнее — селянку убили, а труп закопали в груде мусора. Тело нашли только в декабре. Подробности истории узнала журналистка «КП-Самара».
«Ушла в запой и сбежала»
Семья Ивановых (фамилия изменена — прим. редакции) переехала в Старую Рачейку менее года назад. Муж — вахтовик, жена — домохозяйка, воспитывающая сына. Ежедневно жители наблюдали, как мать с особой заботой относилась к ребенку, просто души в нем не чаяла.
— Сын у нее в классе 7−8, но она каждый день ходила встречать его со школы, — вспоминает местная жительница.
Одним августовским утром сына отвез в школьный лагерь отец, вернувшийся с очередной вахты. Более недели Марию (имя изменено — прим. редакции) никто не встречал. По маленькому поселку поползли слухи.
— Мы спрашивали у Николая (имя изменено), куда пропала Мария. Он рассказывал, что она ушла в запой и сбежала куда-то, — рассказывают сельчане.
Правоохранительные органы вскоре тоже заинтересовались пропажей женщины. В начале сентября начались поиски.
«Закопал жену»
Марию нашли только в декабре 2023 года. Бездыханное тело женщины было обнаружено на электроподстанции по дороге в деревню Студенец. Его зарыли под грудой мусора.
— Правоохранители обнаружили в доме Ивановых следы крови. Николая вызвали на детектор лжи, после чего он показал, где зарыл тело, — поведали «Комсомолке» местные жители.
Мужчина рассказал следователям, что Мария, находясь в алкогольном опьянении, поскользнулась и сильно ударилась головой. Травма была несовместима с жизнью. Почему супруг не вызвал скорую своей возлюбленной — загадка. Мысль закопать жену под грудой мусора, видимо, была самой удачной.
— Возбуждено уголовное дело в связи с безвестным исчезновением женщины. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти женщины. В связи с тем, что результаты экспертизы на данный момент не получены, делать какие-либо выводы о виновности каких-либо лиц в смерти женщины преждевременно, — прокомментировали в Следственном комитете Самарской области.
После утраты матери сын продолжает жить вместе с отцом в Старой Рачейке, а вокруг их семьи ежедневно ходит множество слухов и предположений от местных жителей.