Закопали тело в груде мусора: в Самарской области исчезнувшую в августе женщину нашли мертвой

В Самарской области раскрыли тайну бесследного исчезновения жительницы села Старая Рачейка. Женщина пропала в августе 2023 года. Ходили слухи, что она ушла в запой и сбежала, оставив мужа и ребенка. Однако правда оказалась куда страшнее — селянку убили, а труп закопали в груде мусора. Тело нашли только в декабре. Подробности истории узнала журналистка «КП-Самара».