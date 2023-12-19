В Воронеже крыши 2 тысяч домов могут представлять опасность из-за схода снега и льда

В Воронеже более 2 тысяч домов имеют скатные кровли, с которых во время оттепели увеличивается вероятность схода снега и льда. Это — 40% от всех жилых зданий в городе. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции области 19 декабря.
Там пояснили, что наибольшую опасность представляют скатные кровли, которые выходят на магистральные улицы, поскольку там проходит наибольшее количество пешеходов. Эти объекты проверяются в первую очередь не только мэрией, но и ГЖИ. По результатам осмотров управляющим компаниям выдаются предписания о необходимости очистки либо установки ограждения по периметру здания.
К 18 декабря специалисты инспекции проверили уже более 500 домов и 26 УК. Предписания о необходимости устранения нарушений выписали 14 организациям.
— Такая работа будет продолжаться, а основной упор придется на скатные кровли. Крыши домов будут проверять до того момента пока управляющая компания не устранит нарушения, — отметили в ГЖИ.
Проверки проводят по мере поступлений обращений от горожан. Они могут занять 10 дней. В таких случаях подключается прокуратура. За нарушения УК грозит штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических — до 300 тысяч. При причинении ущерба имуществу или нанесении вреда здоровью ответственность наступает в рамках уголовного и гражданского права. Ее будет нести должностное лицо управляющей компании.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Воронежа снег с крыши дома упал на женщину — пострадавшая пенсионерка попала в больницу. А сегодня ночью обрушились два аварийных балкона дома на Пушкинской, 18.