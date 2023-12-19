В Воронеже крыши 2 тысяч домов могут представлять опасность из-за схода снега и льда

Проверки проводят по мере поступлений обращений от горожан. Они могут занять 10 дней. В таких случаях подключается прокуратура. За нарушения УК грозит штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических — до 300 тысяч. При причинении ущерба имуществу или нанесении вреда здоровью ответственность наступает в рамках уголовного и гражданского права. Ее будет нести должностное лицо управляющей компании.