Минчанин заплатил 1800 рублей за поход с девушкой в театр, а пришел в милицию

Житель Минска потерял 1800 белорусских рублей, когда захотел отвести девушку в театр. Подробности сообщил телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 26-летний минчанин, рассказавший, что хотел отвести в театр девушку, с которой познакомился в интернете, но потерял деньги. Виртуальная знакомая в ходе переписки прислала белорусу ссылку на покупку билетов в театр.
Минчанин, следуя инструкциям, оформил онлайн-заказ, но билеты на почту не пришли, а с карты списали все средства. Мужчина растерялся и рассказал о проблеме новой знакомой, та посоветовала ему обратиться в техподдержку. Когда пришло еще одно уведомление о попытке войти в интернет-банкинг, белорус заподозрил неладное и заблокировал свою карту. Однако через месяц, когда мужчина, не опасаясь за свои деньги, разблокировал банковскую карточку, последовало еще одно списание. Ущерб составил 1800 белорусских рублей.
В этот раз белорус обратился в милицию, расследуется уголовное дело.