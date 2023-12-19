Минчанин заплатил 1800 рублей за поход с девушкой в театр, а пришел в милицию

Минчанин, следуя инструкциям, оформил онлайн-заказ, но билеты на почту не пришли, а с карты списали все средства. Мужчина растерялся и рассказал о проблеме новой знакомой, та посоветовала ему обратиться в техподдержку. Когда пришло еще одно уведомление о попытке войти в интернет-банкинг, белорус заподозрил неладное и заблокировал свою карту. Однако через месяц, когда мужчина, не опасаясь за свои деньги, разблокировал банковскую карточку, последовало еще одно списание. Ущерб составил 1800 белорусских рублей.