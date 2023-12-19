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На бывшего хокима Бухарского района завели уголовное дело по пяти статьям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бухарский областной суд по уголовным делам постановил задержать и поместить в следственный изолятор бывшего хокима Бухарского района Хайрилло Джураева. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и превышении власти, должностной халатности и подлоге, а также в махинациях с предоставлением земли, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство первого заместителя прокурора Бухарской области. Судебным решением от 16 декабря экс-хокима было поручено задержать и поместить в следственный изолятор. В отношении него завели дело по пяти статьям Уголовного кодекса:

Статья 205. Злоупотребление властью или должностными полномочиями (пункт «а» части 2);

Статья 206. Превышение власти или должностных полномочий (пункт «а» части 2);

Статья 207. Должностная халатность (часть 1);

Статья 209. Должностной подлог (пункт «а» части 2);

Статья 2294. Нарушение порядка предоставления земель (пункт «а» части 2).