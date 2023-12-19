На бывшего хокима Бухарского района завели уголовное дело по пяти статьям

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство первого заместителя прокурора Бухарской области. Судебным решением от 16 декабря экс-хокима было поручено задержать и поместить в следственный изолятор. В отношении него завели дело по пяти статьям Уголовного кодекса:
Статья 205. Злоупотребление властью или должностными полномочиями (пункт «а» части 2);
Статья 206. Превышение власти или должностных полномочий (пункт «а» части 2);
Статья 207. Должностная халатность (часть 1);
Статья 209. Должностной подлог (пункт «а» части 2);
Статья 2294. Нарушение порядка предоставления земель (пункт «а» части 2).