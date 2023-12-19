На бывшего хокима Бухарского района завели уголовное дело по пяти статьям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бухарский областной суд по уголовным делам постановил задержать и поместить в следственный изолятор бывшего хокима Бухарского района Хайрилло Джураева. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и превышении власти, должностной халатности и подлоге, а также в махинациях с предоставлением земли, сообщает корреспондент Podrobno.uz.