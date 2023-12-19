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В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС потушили загоревшийся маршрутный автобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Источник: РИА "Новости"

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения во вторник в 16:00. Очевидцы сообщили о возгорании автобуса в районе садоводческого товарищества «Родник». На место оперативно выдвинулись севастопольские спасатели.

«По прибытии установили: автобус охвачен пламенем, пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия экстренных служб, их жизни ничего не угрожает. На тушение незамедлительно подали ствол “высокого давления”, — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Пожар ликвидировали в 16:37, его площадь составила 10 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.

пожары
МЧС