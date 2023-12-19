В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения во вторник в 16:00. Очевидцы сообщили о возгорании автобуса в районе садоводческого товарищества «Родник». На место оперативно выдвинулись севастопольские спасатели.
«По прибытии установили: автобус охвачен пламенем, пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия экстренных служб, их жизни ничего не угрожает. На тушение незамедлительно подали ствол “высокого давления”, — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Пожар ликвидировали в 16:37, его площадь составила 10 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.