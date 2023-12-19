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Несколько миллионов рублей украла таксист-волжанка из клинки в Волгограде

Прежде чем уже судимую прежде подозреваемую задержали, она успела потратить часть украденного, в настоящее время ее арестовали.
криминал
Источник: ГУ МВД

Незапертый кабинет главного врача одной из частных клиник в Волгограде ввел в искушение жительницу Волжского, сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на полицейский главк.

Женщина, работающая водителем такси, обнаружила, что дверь не заперли на ключ, вошла в кабинет и увидела стоящий в нем сейф. Не побоявшись, что кто-то может внезапно войти, 41-летняя волжанка обыскала ящики письменного стола и нашла в одном из них ключи. Открыв сейф, она вынула из него все деньги — 3,8 млн рублей — и ушла, никем не остановленная.

Прежде чем уже судимую прежде подозреваемую задержали, она успела потратить часть украденного. В настоящее время женщина арестована как фигурант уголовного дела. Ранее медработника осудили за фальсификацию данных о вакцинации в Михайловке.