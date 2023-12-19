Несколько миллионов рублей украла таксист-волжанка из клинки в Волгограде

Женщина, работающая водителем такси, обнаружила, что дверь не заперли на ключ, вошла в кабинет и увидела стоящий в нем сейф. Не побоявшись, что кто-то может внезапно войти, 41-летняя волжанка обыскала ящики письменного стола и нашла в одном из них ключи. Открыв сейф, она вынула из него все деньги — 3,8 млн рублей — и ушла, никем не остановленная.