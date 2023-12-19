Гибель школьников в ДТП в Актюбинской области: стали известны подробности происшествия

«Состояние трёх пострадавших школьников средней степени тяжести. Разговаривал с главврачом, он сказал, что угрожающего жизни состояния нет. Были наложены первичные швы, дети будут находиться под наблюдением. Сегодня мы выезжаем в Иргиз, я лично посещу этих детей. Если нужна будет транспортировка, организуем в область», — сказал глава Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.