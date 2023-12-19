Маршрутка с пассажирами врезалась в трамвай на Логойском тракте в Минске

Согласно предварительным данным, вечером 19 декабря 37-летний водитель, находившийся за рулем маршрутки Mercedes, во время движения по Логойскому тракту и при повороте направо на улицу Волгоградскую на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу трамваю и врезался в него. В ведомстве сообщили, что в результате случившегося несколько пассажиров, которые находились на момент ДТП в маршрутке, были доставлены в больницу для обследования.