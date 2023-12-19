19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе водитель подобрал мертвую косулю, ему грозит до трех лет тюрьмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.
Житель Мстиславля подозревается в незаконном перемещении и разделке мертвого дикого животного. Как установлено в ходе расследования уголовного дела Мстиславским районным отделом Следственного комитета, в одну из суббот ноября житель райцентра на обочине автодороги вблизи д. Селец Мстиславского района обнаружил погибшую косулю. Вместо того чтобы сообщить о своей находке в правоохранительные органы, мужчина незаконно, не имея документов на право транспортировки диких животных, в том числе погибших, на личном авто перевез труп косули к себе домой, где незаконно разделал. В соответствии с правилами охоты косуля европейская относится к нормируемому виду охотничьих животных и объектам охоты, стоимость особи составила 120 базовых величин, что является крупным размером ущерба.
В тот же день правоохранители пришли по месту жительства указанного гражданина, где обнаружили особь животного уже в разделанном виде. В ходе осмотра места происшествия — участка местности на автодороге, где горожанин нашел погибшую косулю, специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял след протектора шины транспортного средства.
По указанному следу и протекторам шин колес автомобиля, принадлежащего фигуранту дела, в Кричевском межрайонном отделе ГКСЭ проведена судебная трасологическая экспертиза. По результатам исследования установлено совпадение изъятого на обочине следа с рисунком протектора шин колес на задней оси указанного авто по общим признакам.
Расследование уголовного дела продолжается.
За данные действия санкцией ст.282−1 Уголовного кодекса предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.