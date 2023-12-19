В Мстиславском районе водитель подобрал мертвую косулю, ему грозит до трех лет тюрьмы

Житель Мстиславля подозревается в незаконном перемещении и разделке мертвого дикого животного. Как установлено в ходе расследования уголовного дела Мстиславским районным отделом Следственного комитета, в одну из суббот ноября житель райцентра на обочине автодороги вблизи д. Селец Мстиславского района обнаружил погибшую косулю. Вместо того чтобы сообщить о своей находке в правоохранительные органы, мужчина незаконно, не имея документов на право транспортировки диких животных, в том числе погибших, на личном авто перевез труп косули к себе домой, где незаконно разделал. В соответствии с правилами охоты косуля европейская относится к нормируемому виду охотничьих животных и объектам охоты, стоимость особи составила 120 базовых величин, что является крупным размером ущерба.