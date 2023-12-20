В Ангарске в суд передано дело о жестоком убийстве ребенка

В Ангарске перед судом предстанет 36-летний мужчина, в 2002 году убивший ребенка, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в региональном Следственном комитете, трагедия разыгралась в ноябре 2002 года в подвале дома в 19 микрорайоне города нефтехимиков. Четверо подростков «употребляли токсические (одурманивающие) вещества». Под их воздействием они поссорились, и трое «жестоко избили 12-летнего мальчика, используя при этом металлическую трубу». От полученных травм он скончался на месте.
По горячим следом установить личности убийц правоохранителям не удалось. Прошел 21 год и уголовное дело достали из архива:
«При содействии сотрудников полиции установили и допросили ключевого свидетеля преступления, показания которого позволили задержать подозреваемого в убийстве малолетнего. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. На допросе он дал признательные показания, раскаялся в содеянном», — говорят следователи.
Как оказалось, двое других участников избиения наказания за него не понесут — они уже умерли.