В Ангарске в суд передано дело о жестоком убийстве ребенка

Как рассказали в региональном Следственном комитете, трагедия разыгралась в ноябре 2002 года в подвале дома в 19 микрорайоне города нефтехимиков. Четверо подростков «употребляли токсические (одурманивающие) вещества». Под их воздействием они поссорились, и трое «жестоко избили 12-летнего мальчика, используя при этом металлическую трубу». От полученных травм он скончался на месте.