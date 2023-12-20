Торговцы опасным наркотиком задержаны в Комсомольске-на-Амуре

В ноябре 2023 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили оперативную информацию о том, что двое мужчин планируют распространить крупную партию запрещённого вещества в Комсомольске-на-Амуре через тайники-закладки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сообщение ведомства.
Сыщики вышли на след злоумышленников, установили предполагаемую дату сбыта криминального товара и близь села Тополево (Хабаровский район) вместе с автоинспекторами остановили автомобиль, в котором находились подозреваемые. Силовую поддержку при задержании оказали сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии.
Наркодилерами оказались двое жителей Хабаровска в возрасте 22 и 32 лет, в машине были обнаружены и изъяты свертки с наркотиком общей массой свыше 320 граммов.
Младший из подозреваемых уже во всем сознался, пояснив, что работает на онлайн-наркомаркет. Вместе с подельником он должен был оборудовать закладки с «синтетикой», а координаты тайников переслать покупателям.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.