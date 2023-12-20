Торговцы опасным наркотиком задержаны в Комсомольске-на-Амуре

В ноябре 2023 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили оперативную информацию о том, что двое мужчин планируют распространить крупную партию запрещённого вещества в Комсомольске-на-Амуре через тайники-закладки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сообщение ведомства.