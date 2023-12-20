Бревно, упавшее с лесовоза, пронзило автомобиль в Хабаровском крае

19 декабря на трассе Ванино — Совгавань бревно, упавшее с лесовоза, попало во встречный автомобиль, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Лесовоз и «Тойота Калдина» двигались навстречу друг другу. У поворота в районе «Тещиного языка» у лесовоза лопнула стяжка, удерживающая груз. Водитель услышал грохот и остановился посмотреть, что произошло, и в этот момент в зеркало заднего вида увидел, что бревно влетело в легковой автомобиль.
«Пострадавших в аварии нет. Автомобиль “Тойота Калдина” получил механические повреждения. Водитель лесовоза привлечен к административной ответственности за перевозку незакрепленного груза», — сообщила старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю Анастасия Зайцева.