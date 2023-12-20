Бревно, упавшее с лесовоза, пронзило автомобиль в Хабаровском крае

Лесовоз и «Тойота Калдина» двигались навстречу друг другу. У поворота в районе «Тещиного языка» у лесовоза лопнула стяжка, удерживающая груз. Водитель услышал грохот и остановился посмотреть, что произошло, и в этот момент в зеркало заднего вида увидел, что бревно влетело в легковой автомобиль.