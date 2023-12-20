Мужчина «похоронил» живую мать ради денег в области Жетiсу

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст. 190 УК РК предусматривается наказание за мошенничество, в частности, совершенное в крупном размере; в отношении двух или более лиц; неоднократно. За это грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.