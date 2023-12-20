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В Каракалпакстане от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек, в том числе двое подростков

Двое других членов семьи были обнаружены в крайне тяжелом состоянии и госпитализированы.
Источник: Uznews

По информации Генпрокуратуры, 15 декабря около 11:45 в махалле «Кенес» Чимбайского района Республики Каракалпакстан семья из семи человек в бессознательном состоянии была обнаружена соседями.

Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие по адресу, зафиксировали смерть 66-летнего М. Б., 62-летней З. М., 37-летней С. Б., 15-летней А. А. и 12-летнего М. А.

Двое других членов семьи 28-летний Т. О. и 23-летняя А. Б. находились в крайне тяжелом состоянии и были госпитализированы в районную больницу.

В ходе доследственной проверки внутри дома был обнаружен горевший котел отопления, имелись признаки отравления угарным газом.

Прокуратурой Чимбайского района назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.