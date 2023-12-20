В Волгограде ограничили работу аэропорта

Аэропорт в Волгограде — один из немногих в ЮФО, на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Помимо Волгограда во всем ЮФО открыты только аэропорты Сочи и Астрахани.