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В частном детском саду растлили четырехлетнюю девочку. Учреждение работало незаконно

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В частном детскому саду над четырехлетней девочкой совершили сексуальное насилие. Об этом детскому омбудсману заявила мать ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

К детскому омбудсману обратилась жительница Келеса, сообщив, что над ее 4-летней дочерью совершили сексуальное насилие в детском саду. По результатам изучения ситуации было возбуждено уголовное дело по статье 129 УК — развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет. Следствие ведется следственным отделом при ОВД Ташкентского района.

В ходе изучения дела также выяснилось, что у учреждения нет лицензии и других разрешительных документов на осуществление деятельности. В детском саду имелись серьезные нарушения санитарных правил, а его работники не проходили медицинского обследования.

Расследование уголовного дела находится под контролем областной и Генеральной прокуратуры, а также детского омбудсмана.