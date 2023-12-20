В частном детском саду растлили четырехлетнюю девочку. Учреждение работало незаконно

К детскому омбудсману обратилась жительница Келеса, сообщив, что над ее 4-летней дочерью совершили сексуальное насилие в детском саду. По результатам изучения ситуации было возбуждено уголовное дело по статье 129 УК — развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет. Следствие ведется следственным отделом при ОВД Ташкентского района.