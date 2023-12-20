Житель Минска облил работника банка зеленкой, выполняя указания мошенников

Житель Минска по указания мошенников облил сотрудника банка зеленкой. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в милицию поступило сообщение о том, что один из клиентов столичного банка облил сотрудника зеленкой. Фигуранта доставили в милицию. Выяснилось, что 23-летний мужчина стал жертвой мошенников.
По данным ведомства, за несколько дней до случившегося, мужчине позвонили в одном из мессенджеров, представившись сотрудниками Национального банка и Следственного комитета. Неизвестные сказали, что якобы преступники оформили на его имя кредит и для того, чтобы злоумышленников рассекретить, ему нужно принять участие в так называемой «спецоперации».
В милиции сказали, что при использовании манипуляций и психологического воздействия, мошенники заставили мужчину следовать их инструкциям. Говорится, что минчанин сразу взял кредит и перевел на чужой счет 15 тысяч рублей.
«После этого злоумышленники велели облить недобросовестных сотрудников банка зеленкой и тем самым дать сигнал к их задержанию», — сказано в сообщении.