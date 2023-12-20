Житель Минска облил работника банка зеленкой, выполняя указания мошенников

По данным ведомства, за несколько дней до случившегося, мужчине позвонили в одном из мессенджеров, представившись сотрудниками Национального банка и Следственного комитета. Неизвестные сказали, что якобы преступники оформили на его имя кредит и для того, чтобы злоумышленников рассекретить, ему нужно принять участие в так называемой «спецоперации».