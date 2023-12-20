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В прокуратуре выяснили, по чьей вине новосибирская школьница провалилась в яму

В прокуратуре установили виновного в падении девочки в яму в Новосибирске.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Новосибирска проверила информацию в СМИ о падении ребенка в яму на Южно-Чемском жилмассиве. Об этом сообщили в ведомстве.

— Установлено, что несовершеннолетняя скатилась с оврага в яму, из которой не смогла выбраться самостоятельно. Девочке была оказана помощь местными жителями и бригадой скорой помощи, — уточнили в прокуратуре.

Участок, где это произошло, находится в муниципальной собственности. Проверка установила, что органы местного самоуправления не оградили территорию, не засыпали ямы и неровности. Помимо этого, к этому земельному участку прилегает территория детсада, он находится около жилых домов.

Прокуратура внесла представление начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Ведомство проконтролирует устранение нарушений.

Прокуратура