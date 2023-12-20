В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Главарь банды, нападавшей на ювелирные магазины и банки в Петербурге, Яков Суббота осужден на 12 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города в телеграм-канале ведомства.
«С учетом позиции государственного обвинения Суббота признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Суббота признан виновным по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) в целях нападения на граждан и организации, руководстве такой группой (бандой), пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, помещение, организованной группой, в особо крупном размере).
Суд установил, что с января 2012 года в Петербурге Субботой с целью совершения вооруженных нападений создана организованная группа из 7 человек. Участники банды разрабатывали детальные планы совершения вооруженный разбойных нападений, придерживались установленной иерархии и неукоснительно соблюдали меры конспирации. В качестве объектов нападений выбирались организации (в т.ч. банки, ломбарды, ювелирные салоны
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, под руководством Субботы банда в апреле 2012 года совершила вооруженное разбойное нападение на магазин ювелирной сети, расположенный в доме 71/8 по улице Бабушкина, с причинением ущерба на сумму боле 14 миллионов рублей, в июле 2012 года — вооруженное разбойное нападение на банк, расположенный в доме 220 литера А по Московскому проспекту, с причинением ущерба свыше 7,5 миллиона рублей, в августе 2012 года — вооруженное разбойное нападение на отделение банка, расположенное в доме 16 корпус 1 по Малоохтинскому проспекту, с причинение ущерба на сумму более 1 миллиона рублей.
Банда действовала до задержания ее участников сотрудниками правоохранительных органов в период с декабря 2012 года по февраль 2013 года.