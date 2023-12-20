В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, под руководством Субботы банда в апреле 2012 года совершила вооруженное разбойное нападение на магазин ювелирной сети, расположенный в доме 71/8 по улице Бабушкина, с причинением ущерба на сумму боле 14 миллионов рублей, в июле 2012 года — вооруженное разбойное нападение на банк, расположенный в доме 220 литера А по Московскому проспекту, с причинением ущерба свыше 7,5 миллиона рублей, в августе 2012 года — вооруженное разбойное нападение на отделение банка, расположенное в доме 16 корпус 1 по Малоохтинскому проспекту, с причинение ущерба на сумму более 1 миллиона рублей.