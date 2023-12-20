Участникам происшествия потребовалась помощь спасателей. Чтобы избежать возгорания автомобилей, были отключены аккумуляторные батареи. Водитель и пассажир одного из гразовиков обратились к медикам.
На месте работает полиция. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Георгий Портнов.
В Самарской области на трассе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло в Самарской области в среду днем. Происшествие случилось на 156 км автодороги «Самара-Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Участникам происшествия потребовалась помощь спасателей. Чтобы избежать возгорания автомобилей, были отключены аккумуляторные батареи. Водитель и пассажир одного из гразовиков обратились к медикам.