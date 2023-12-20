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В Самарской области на трассе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло в Самарской области в среду днем. Происшествие случилось на 156 км автодороги «Самара-Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Участникам происшествия потребовалась помощь спасателей. Чтобы избежать возгорания автомобилей, были отключены аккумуляторные батареи. Водитель и пассажир одного из гразовиков обратились к медикам.

На месте работает полиция. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов.