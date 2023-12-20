В Воронеже мусоровоз с манипулятором водрузил контейнер «лодочку» на кучу мусора

В Воронеже начали вывозить мусор с захламленных за время снегопада контейнерных площадок. Но, как оказалось, не везде эта работа проводится успешно. Так, жители многоквартирного дома № 50 по улице 121 Стрелковой Дивизии прислали в редакцию фотографию, которая без пояснений вызывает одно сплошное недоумение. Впрочем, и с пояснениями — тоже.
— Мусоровоз с манипулятором поднял контейнер-лодочку, выгрузил из нее отходы и поставил … на кучу пакетов с мусором, которая образовалась за время снегопада, — с возмущением рассказали горожане. — Теперь жители не могут добросить отходы в емкость, а дворник — пожилая женщина — не может собрать пакеты, на которых стоит «лодочка».
Таким образом нерадивый погрузчик создал идеальные условия для дальнейшего роста свалки на контейнерной площадке.
В управе Ленинского района «Комсомолке» сообщили, что в курсе этой проблемы.
— Мы направим региональному оператору по обращению с отходами требование устранить нарушение — поставить контейнер на свободное место, чтобы люди могли им пользоваться, — пояснили в управе.