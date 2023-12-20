В Воронеже мусоровоз с манипулятором водрузил контейнер «лодочку» на кучу мусора

— Мусоровоз с манипулятором поднял контейнер-лодочку, выгрузил из нее отходы и поставил … на кучу пакетов с мусором, которая образовалась за время снегопада, — с возмущением рассказали горожане. — Теперь жители не могут добросить отходы в емкость, а дворник — пожилая женщина — не может собрать пакеты, на которых стоит «лодочка».