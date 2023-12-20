Драгоценные камни на 161 млн рублей арестовали у осужденной нижегородки

Драгоценные камни на сумму свыше 161 млн рублей в счет возмещения ущерба арестовали приставы у должницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Волга 24» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Нижегородской области.
Предприимчивая нижегородка с использованием служебного положения похитила бюджетные средства.
Пристав установил, что у должницы в собственности имеются драгоценные камни. Всего аресту подвергнуты две с половиной тысячи драгоценных камней. В их число вошли бриллианты, изумруды, рубины, гранаты опалы, танзаниты и другие драгоценности на сумму более 161 млн рублей. Некоторые камни, по предварительной оценке специалиста, имели редкие происхождения. К примеру, среди них есть изумруд стоимостью более 5,1 млн рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 млн рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе стоимостью 2,5 млн рублей.
Драгоценные камни переданы на хранение в банковскую ячейку. После оценки данное имущество будет передано на торги, а деньги, вырученные от продажи, пойдут на погашение компенсации имущественного ущерба.
Напомним, экс-сотрудников соцзащиты Дзержинска осудили за кражу пособий на 2,7 млн рублей.