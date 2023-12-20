Две девочки разгромили фотовыставку ко Дню города в Арзамасе

Подростки разгромили фотовыставку в парке им. Гайдара Арзамаса Нижегородской области вечером 18 декабря. Об этом сообщают в ГУ УМВД по региону. В уличной галерее были выставлены портреты жителей. Выставка приурочена ко Дню города Арзамаса.
Полиция уже нашла причастных к преступлению. Ими оказались 16-летняя и 13-летняя девочки. Обе состоят на учете ПДН ОМВД России «Арзамасский».
Известно, что родители подростков вызваны в отдел полиции. За преступление детей они будут привлечены к штрафу по статье 7.17 и 5.35 КоАП РФ за повреждение чужого имущества.