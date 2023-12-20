Воронежцев предупредили о падении кондиционеров под тяжестью снега

В Воронеже из-за тяжелого снега на многоэтажных домах начали падать кондиционеры, сообщили в соцсетях горожане.
Почти упавшее оборудование нашли по адресу: Беговая, 119. Жители боятся, что он скоро рухнет на дорогу.
«Хуже падающего с крыш снега может быть падающий вместе со снегом кондиционер. Выдержит ли крепёж сплит-систему? Неизвестно. Скорость падающего снега по своей силе ужасна. Будьте осторожны, соседи», — поделился местный житель.
Но такой случай не один. Например, в центре города люди тоже обратили внимание на едва не рухнувшее с высотки оборудование. Но сказали, что ситуация контролируется коммунальщиками.
С приходом плюсовой температуры с крыш домов начали сходить глыбы снега. Наледь падает на людей, стоящие машины и обрывает провода. Уже есть один пострадавший.