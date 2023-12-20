Подпольного трейдера в Бресте осудили на 3 года домашней химии

Преступление было совершено в сентябре 2021 года. На тот момент фигуранту было 17 лет. В поисках заработка молодой человек откликнулся на объявление, которое нашел в интернет-мессенджере. Его включили в закрытую группу и разъяснили порядок работы. Посредством фиктивного аккаунта он должен был общаться с людьми и склонять их к трейдингу в сфере криптовалюты.
Фигуранту удалось убедить выполнить такую операцию 41-летнего потерпевшего. После неудач в этом бизнесе он передал доступ к своему аккаунту кураторам. В результате обвиняемый перевел на различные банковские карточки, в том числе банков России и Украины, денежные средства на сумму более Br9 тыс.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств на основании ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса суд Московского района Бреста назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.