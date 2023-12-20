Подпольного трейдера в Бресте осудили на 3 года домашней химии

Преступление было совершено в сентябре 2021 года. На тот момент фигуранту было 17 лет. В поисках заработка молодой человек откликнулся на объявление, которое нашел в интернет-мессенджере. Его включили в закрытую группу и разъяснили порядок работы. Посредством фиктивного аккаунта он должен был общаться с людьми и склонять их к трейдингу в сфере криптовалюты.