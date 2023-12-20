Казахстанский певец и актер ударил стюардессу на борту самолета

«18 декабря пассажир FlyArystan — медийная личность, певец и актер, проявил агрессию с применением физической силы по отношению к бортпроводнику авиакомпании. Пассажир выразил недовольство, тем что его верхняя одежда помнется в багажных полках, после чего бортпроводник достала верхнюю одежду пассажира с багажной полки, чтобы помочь разместить ее поверх ручной клади, однако пассажир выхватил свою куртку и ударил бортпроводника в лоб», — говорится в сообщении.