В Ташкенте прямо на ходу загорелся пассажирский автобус — видео

20 декабря примерно в 20:30 по улице Мирзо-Улугбека напротив Дворца автобусов № 5 прямо на ходу загорелся пассажирский автобус, курсирующий по маршруту № 151 «ст. метро Буюк ипак йули — Чингельды». Об этом сообщает пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района.
Огонь вспыхнул в моторной части автобуса, в результате загорелось заднее сиденье.
Сообщается, что в движущемся автобусе не было пассажиров, поскольку автобус возвращался во дворец.
Пожар был потушен в 20:47. В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причина пожара и материальный ущерб.