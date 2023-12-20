В Ташкенте прямо на ходу загорелся пассажирский автобус — видео

20 декабря примерно в 20:30 по улице Мирзо-Улугбека напротив Дворца автобусов № 5 прямо на ходу загорелся пассажирский автобус, курсирующий по маршруту № 151 «ст. метро Буюк ипак йули — Чингельды». Об этом сообщает пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района.