«Огонь столбом»: пассажирский автобус вспыхнул на дороге во Владивостоке — видео

Во Владивостоке во время движения по оживленной трассе загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером на Некрасовском путепроводе в сторону Второй речки, сообщает Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Как рассказал перевозчик, водитель обнаружил техническую неисправность двигателя, высадил пассажиров и направился в сторону базы для ремонта. Но по дороге произошло возгорание котла. Огонь вспыхнул в задней части транспортного средства.
Водителю удалось самостоятельно потушить возгорание. Никто не пострадал.
Очевидцы рассказали о произошедшем в соцсетях:
«Огонь столбом»;
«Все сигналят в ужасе»;
«Огненная колесница несется».