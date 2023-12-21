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«Огонь столбом»: пассажирский автобус вспыхнул на дороге во Владивостоке — видео

«Все сигналят в ужасе», — делятся очевидцы в соцсетях.
Источник: Соцсети

Во Владивостоке во время движения по оживленной трассе загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером на Некрасовском путепроводе в сторону Второй речки, сообщает Telegram-канал «newsvlru» (18+).

Как рассказал перевозчик, водитель обнаружил техническую неисправность двигателя, высадил пассажиров и направился в сторону базы для ремонта. Но по дороге произошло возгорание котла. Огонь вспыхнул в задней части транспортного средства.

Водителю удалось самостоятельно потушить возгорание. Никто не пострадал.

Очевидцы рассказали о произошедшем в соцсетях:

«Огонь столбом»;

«Все сигналят в ужасе»;

«Огненная колесница несется».

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