В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО

В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.