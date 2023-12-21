В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале ведомства.
Ранее его друг Иракли Мунчава был заключен в СИЗО по 17 февраля.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Роману Лакашия стражу по 17.02.2024», — информирует пресс-служба.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Двое нападавших стали фигурантами дела по статье УК РФ «хулиганство», позже в отношении них также было возбуждено дело по статье УК РФ «покушение на убийство». В среду со ссылкой на СК РФ стало известно, что в отношении задержанных также возбуждено дело о возбуждении ненависти или вражды.
По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, сообщила пресс-служба СК РФ.