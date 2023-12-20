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Непогода парализовала движение на трассах в 7 областях Казахстана

Из-за ухудшения погоды ограничено движение транспорта на 16 участках трасс в 7 областях Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании «КазАвтоЖол», передаёт BaigeNews.kz.
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Ранее из-за снегопада, метели и ограничения видимости перекрыли движение транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана. Затем список закрытых участков увеличился.

Акмолинская область — 3 участка.

  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232−260, уч. гр. Костанайской обл. -п. Сурган;
  • «Жезказган-Петропавловск» км. 536−569, уч. п. Бузулук-п. Знаменка;
  • «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 64−82, уч. г. Есиль-п. Бузулук.

Актюбинская область — 1 участок.

  • «Самара-Шымкент» км. 965−1240, уч.п. Карабутак-гр. Кызылординской обл., Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Алматинская область — 3 участка.

  • «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» км. 44−109, уч. с. Торе-с. Лавар — 65 км;
  • «Алматы-Шелек-Хоргос» км. 24−254, уч. пункт взимания платы-гр. Жетысуской обл. — 230 км;
  • «Алматы-Ташкент-Термез» км. 102−143, уч. с. Дегерес-гр. Жамбылской обл. — 41 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область — 2 участка.

  • «Алматы-Ташкент-Термез» км. 159−238, уч. с. Кенен — с. Кайнар (новый перевал Кордай);
  • «Алматы-Ташкент-Термез» км. 143−214, уч. гр. Алматинской обл. -с. Кордай −71 км. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Жетысуская область — 2 участка.

  • «Ушарал-Достык» км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.;
  • а/д «Сарыозек-Коктал» км. 45−68, уч. (перевал Алтын Емель) (подрядчик ТОО «РСУ-1»). Ограничение действует для всех видов транспорта.

Костанайская область — 2 участка.

  • «Екатеринбург-Алматы» км. 487−539, уч. п. Федоровка-г. Костанай — 52 км;
  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7−218, уч. г. Тобыл-с. Октябрьское — 211 км. Ограничение действует для грузового и общественного транспорта.

Кызылординская область — 1 участок.

  • «Самара-Шымкент» км. 1240−1563, уч. гр. Актюбинской обл. — с. Торетам −332 км.