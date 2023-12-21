Пассажир брызнул из перцового баллончика в водителя автобуса в Кокшетау

20 декабря в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратился фельдшер. Он рассказал, что в приёмный покой многопрофильной областной больницы доставлен 52-летний водитель автобуса № 5 с диагнозом «Химический ожог роговицы обоих глаз».
Выяснилось, что в салоне автобуса между водителем и пассажиров возник конфликт.
«Предварительно установлено, что в ходе словесной перепалки между водителем и пассажиром последний брызнул перцовым баллончиком и скрылся в неизвестном направлении. Данная информация зарегистрирована, принимаются меры по установлению личности мужчины. Ведётся разбирательство», — рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Скандал устроила в аэропорту Астаны женщина, опоздавшая на рейс Астана-Шымкент. Она напала на сотрудницу авиакомпании FlyArystan, кидала тяжёлые предметы в сотрудников на стойке регистрации после отказа принять её на рейс и показывала неприличные жесты.
В авиакомпании же пообещали сделать всё возможное, чтобы привлечь пассажирку к полной ответственности.