Пассажир брызнул из перцового баллончика в водителя автобуса в Кокшетау

Скандал устроила в аэропорту Астаны женщина, опоздавшая на рейс Астана-Шымкент. Она напала на сотрудницу авиакомпании FlyArystan, кидала тяжёлые предметы в сотрудников на стойке регистрации после отказа принять её на рейс и показывала неприличные жесты.